كريستوف غالتييه يغادر سانت إيتيان نهاية الموسم

وقال رئيس مجلس الرقابة في النادي برنارد كايازو لوكالة فرانس برس "9 أيار/مايو ليس يوماً جيداً لي مع اعلان المدرب كريستوف غالتييه مغادرة الفريق".

وكانت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أفادت صباح الثلاثاء أن غالتييه (50 عاماً) أبلغ لاعبيه بقراره مغادرة النادي الذي يدربه منذ العام 2008، ومدد عقده معه في 2015 لثلاثة أعوام إضافية.

وقال كايازو "بعد كل هذه الأعوام، كان قراره بالرحيل حتمياً هذا الموسم أو الموسم المقبل".

وأحرز سانت إيتيان بقيادة غالتييه، كأس الرابطة الفرنسية في 2013، وهو اللقب الأول للنادي الأخضر منذ 1981.

وطلب كايازو من جمهور الفريق تقديم التحية للمدرب الأحد في مباراة الفريق مع باريس سان جيرمان في الدوري، على أن يبدأ النادي بعدها البحث عن مدرب جديد.