كافاني مستمر مع سان جيرمان حتى 2020

وسجل كافاني (30 عاماً) 125 هدفاً في 192 مباراة رسمية مع سان جيرمان منها 20 هدفاً في دوري أبطال أوروبا وفقاً لأرقام النادي.

وقال كافاني "بكثير من السعادة أمدّد فترة ارتباطي بباريس سان جيرمان".

وأضاف مهاجم أوروغواي "لطالما كان من الواضح لي أن الأولوية هي للاستمرار في ناد بحجم سان جيرمان".

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق الأهداف خلف موناكو الذي يملك مباراة مؤجلة.