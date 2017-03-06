كاريو يغيب عن موناكو 5 إلى 6 أسابيع

وتعرض كاريو، صاحب ثمانية أهداف هذا الموسم، للإصابة قبل عدة أسابيع "وسيخضع لعلاج جراحي في الحالبين، وعودته إلى الملاعب متوقعة بعد خمسة إلى ستة أسابيع"، حسب بيان نادي الإماراة.

وعليه، سيغيب كاريو عن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الإنكليزي الأسبوع المقبل في موناكو (الذهاب 3-5)، وعن نهائي كأس الرابطة ضد باريس سان جيرمان في الأول من نيسان/أبريل في مدينة ليون.