كاريو يغيب عن موناكو 5 إلى 6 أسابيع
أعلن نادي موناكو متصدر ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم الاثنين أن مهاجمه الأرجنتيني غيدو كاريو سيجري غداً عملية في الحالبين وسيغيب من خمسة إلى ستة أسابيع.
وتعرض كاريو، صاحب ثمانية أهداف هذا الموسم، للإصابة قبل عدة أسابيع "وسيخضع لعلاج جراحي في الحالبين، وعودته إلى الملاعب متوقعة بعد خمسة إلى ستة أسابيع"، حسب بيان نادي الإماراة.
وعليه، سيغيب كاريو عن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الإنكليزي الأسبوع المقبل في موناكو (الذهاب 3-5)، وعن نهائي كأس الرابطة ضد باريس سان جيرمان في الأول من نيسان/أبريل في مدينة ليون.