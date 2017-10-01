فتح تحقيق بشأن سقوط سياج وجرحى في أميان

ويمكن للعقوبات التي تفرضها لجنة الانضباط في حالات مماثلة، وفي حال تحميل النادي المضيف المسؤولية، أن تراوح بين الاكتفاء بفرض غرامة مالية، أو منع جزئي أو كلي لحضور الجماهير، أو اعتباره خاسراً أو حرمانه من نقاط المباراة.

وإضافة إلى هذا الاجراء من السلطات الكروية، أعلنت سلطات أميان فتح تحقيق قضائي مساء السبت.

وكانت رئيسة رابطة الدوري ناتالي بويي دو لا تور أفادت وكالة فرانس برس ليل السبت الأحد، أن "ثمة تحقيقاً قد فتح وسيعود إلى المحققين تبيان سبب سقوط السياج".

وقامت بويي دو لا تور والمدير العام التنفيذي للرابطة ديدييه كييو صباح الأحد بعيادة ستة أشخاص لا زالوا يتلقون العلاج في أحد مستشفيات أميان، بحسب الرابطة.

وكان 29 مشجعاً جرحوا السبت، بينهم خمسة اصابتهم بليغة، بعد سقوط سياج فاصل خلال المباراة في المدينة الفرنسية الشمالية.

وانهار السياج الذي يفصل بين المدرجات وأرض الملعب، عندما اندفع مشجعو نادي ليل لتحية اللاعب فودي بالو-توريه الذي افتتح التسجيل. وسقط العشرات على أرض الملعب، وسحقوا تحت ثقل الآخرين فوقهم.

وأدى الحادث إلى توقف المباراة ضمن المرحلة الثامنة من البطولة، وذلك بعد مرور 16 دقيقة على انطلاقها.

وتلت الحادثة حالة من الفوضى بعد وصول طاقم الصليب الأحمر ورجال الاطفاء لتقديم الاسعافات الأولية للجرحى على أرض الملعب.

وفتحت السلطات تحقيقاً في قضية "التسبب غير المتعمد بجرح أشخاص" لمعرفة "سبب سقوط" السياج، كما قال النائب العام في أميان ألكسندر دي بوشير لوكالة فرانس برس.

أضاف "نسعى لمعرفة ما إذا كان هناك تقصير محدد"، موضحاً أنه "تم إغلاق الموقع الذي سيخضع لفحص خبراء في الأيام المقبلة".

ودشن ملعب ليكورن في غرب أميان حيث وقع الحادث، في العام 1999 ويتسع لحوالي 12 ألف شخص. وهو يشهد أشغال تجديد.