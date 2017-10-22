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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الفرنسي
AFP

ستراسبورغ يعمق جراح نيس

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عمق ستراسبورغ، العائد إلى دوري الأضواء، جراح مضيفه نيس وألحق به الهزيمة الثالثة توالياً بالفوز عليه 2-1 الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ودخل نيس الذي حل ثالثاً الموسم الماضي وشارك في الأدوار باحثاً عن فوزه الأول منذ 17 ايلول/سبتمبر حين تغلب على مضيفه رين (صفر-1).

لكن فريق المدرب السويسري لوسيان فافر الذي غاب عنه المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي للإصابة، خرج من اللقاء بهزيمته السادسة هذا الموسم.

ويدين ستراسبورغ بفوزه الثاني، بعد ذلك الذي حققه في المرحلة الثانية على أرضه ضد ليل (3-صفر)، إلى نونو دا كوستا من الرأس الأخضر إذ سجل الهدفين في الدقيقتين 23 و49، قبل أن يقلص صاحب الأرض الفارق من ركلة جزاء تسبب بها إرنست سيكا ما أدى إلى طرده، ونفذها بيار لي ميلو بنجاح (54).

وتجمد رصيد نيس، القادم من هزيمة أيضاً في "يوروبا ليغ" على أرضه أمام لاتسيو الإيطالي (1-3)، عند 10 نقاط مقابل 9 لستراسبورغ.

ولا يبدو أن وضع نيس سيكون أفضل في المرحلة المقبلة إذ أنه مدعو لمواجهة باريس سان جيرمان الجمعة خارج ملعبه.

ويلعب لاحقاً تروا مع ليون، ومرسيليا مع سان جيرمان.
 

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