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ويتربع باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بفارق أربع نقاط عن موناكو حامل اللقب والذي يحل السبت على بوردو السابع.

ويبدو سان جيرمان مرشحاً قوياً لاستعادة اللقب الذي سيطر عليه بين 2013 و2016، فهو الوحيد حتى الآن لم يخسر في مبارياته العشر.

لكن فريق المدرب الاسباني أوناي إيمري سيفتقد في مواجهة نيس نجمه البرازيلي نيمار القادم من برشلونة الاسباني مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، بعد طرده في مباراة مرسيليا الأخيرة (2-2).

وحض ايمري نجم منتخب البرازيل على "التعلم" من البطاقة الحمراء في مرسيليا "هو في مسار تأقلم مع البطولة، مع الفريق، مع الحكام. لكنه ذكي أيضاً. يدرك أن عليه التعلم مما حدث الأحد".

كيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيس: الجمعة 27 تشرين الأول/أكتوبر عبر قناة beIN SPORTS HD6، عند الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

واعتبر أن نيمار يلاقي شراسة أكبر في التعامل معه من قبل لاعبي الخصم "ومن المهم ان يدرك الحكام إدارة المباريات مع حالات مماثلة على أرض الملعب"، مضيفا انه تحدث إلى المهاجم الدولي "قبل المباراة، ونصحته بألا يخضع للاستفزاز".

وبرغم طرد نيمار في الدقيقة 87، تمكن سان جيرمان من معادلة النتيجة عبر مهاجمه الأخر الأوروغوياني إدينسون كافاني في الوقت القاتل.

وستكون مواجهة نيس الثالثة التي يغيب عنها نيمار منذ انضمامه إلى الفريق الباريسي في أغسطس، بعد الأخيرة أمام مونبلييه (0-0).

وقد يجري ايمري تغييرات عديدة على تشكيلته قبل أربعة أيام من استقبال اندرلخت البلجيكي، حيث يبحث عن تحقيق فوز رابع على التوالي يضمن له التأهل إلى دور الـ16، في مجموعة تضم بايرن ميونيخ الالماني وسلتيك الاسكتلندي.

ويغيب عن مواجهة نيس لاعب الوسط الايطالي تياغو موتا بسبب آلام في ظهره، فيما يحوم الشك حول الظهيرين البرازيلي داني الفيش والبلجيكي توما مونييه.

وقد يستفيد الأرجنتيني انخل دي ماريا من ايقاف نيمار ليلعب أساسياً للمرة الثانية فقط منذ اغسطس.

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وقال ايمري عن لاعب ريال مدريد الاسباني السابق الذي لم يحتفل بعد تسجيله في مرمى اندرلخت ذهاباً (4-0)"عندما لا يلعب لا يكون سعيداً.. يريد أن يخوض كل المباريات، أن يكون أساسياً، الا أنه عندما لا يبدأ فذلك بسبب المنافسة وأداء الآخرين".

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-عودة بالوتيلي؟ -

وصحيح أن نيس هو الفريق الفرنسي الوحيد الذي فاز على سان جيرمان (3-1) في عام 2017، الا أن فريق المدرب السويسري لوسيان فافر يعاني كثيراً هذا الموسم، اذ يحتل المركز الرابع عشر بعد خسارته آخر ثلاث مباريات.

وقال فافر الذي يغيب عن تشكيلته صانع الالعاب العاجي جان-ميشال سيري "نحن سعداء للذهاب الى باريس. ينبغي أن ندافع كفريق، نستخدم الكرة جيدا، والأهم من ذلك أن نلعب بطريقة مدمجة أكثر".

وقد يستعيد فافر خدمات هدافه الايطالي المشاكس ماريو بالوتيلي الغائب عن المباراة الأخيرة لاصابة في ربلة ساقه.

وستغيب جماهير الأولتراس لنيس الذين دعوا الى مقاطعة المباراة بسبب ارتفاع ثمن تذاكر الضيوف البالغ 36 يورو.

وبحال فوزه على نيس، سيبتعد سان جيرمان مؤقتا بفارق سبع نقاط عن موناكو.

وبعد استعادته توازنه بفوزه على كاين، يواجه زملاء الكولومبي راداميل فالكاو بوردو الجريح الباحث عن فوزه الاول في ثلاث مباريات.

كيفية مشاهدة مباراة بوردو وموناكو: السبت 28 تشرين الأول/الأكتوبر عبر قناة beIN SPORTS HD6، على الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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ويبحث مرسيليا الخامس والذي أهدر فوزاً ثميناً على سان جيرمان، عن الحفاظ على سلسلته الايجابية في المباريات الخمس الأخيرة عندما يختتم المرحلة على أرض ليل وصيف القاع.

أما نانت الثالث ومفاجأة الموسم، فيحل على ديجون السابع عشر، باحثاً عن تحقيق فوزه السابع في آخر تسع مباريات.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت كاين مع تروا، غانغان مع اميان، مونبلييه مع رين، وستراسبورغ مع انجيه، والأحد ليون مع متز وتولوز مع سانت اتيان.

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