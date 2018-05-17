سان جيرمان يجيز لنيمار العودة إلى البرازيل لمواصلة رحلة التعافي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الخميس أنه أجاز لنجمه البرازيلي نيمار العودة إلى بلاده لمواصلة المرحلة التأهيلية في أعقاب العملية الجراحية التي أجراها لمعالجة كسر في القدم، وذلك قبل أقل من شهر على انطلاق مونديال 2018.

ويخوض النادي الباريسي الذي توج هذا الموسم بلقبه الخامس في بطولة فرنسا في المواسم الستة الأخيرة، إضافة إلى لقبي الكأس وكأس الرابطة، مباراته الأخيرة في الدوري المحلي على ملعب كان السبت.

وأوضح النادي أنه على رغم استئناف نيمار التمارين الجماعية "بشكل جزئي مع زملائه اليوم في ملعب بارك دي برانس وبدأ استعداده البدني مع الكرة"، إلا أنه لن يكون ممكنا له المشاركة في مباراة كان.

أضاف "عدم إمكانية مشاركته في مباراة كان تبرر الإجازة له السفر إلى البرازيل لمواصلة برنامج" التعافي الكامل، والذي يأمل في انجازه في وقت يتيح له المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقامة بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو في روسيا.

وقال نيمار الأربعاء في بث مباشر عبر موقع "فيسبوك" مع قناة برازيلية، أنه "شعر بالراحة" مع استئناف التمارين، مضيفاً "كان من الواضح إنني عانيت من بعض الخشية، إلا أنني فقدت ذلك شيئاً فشيئاً".

وكان أغلى لاعب في العالم في انتقاله من برشلونة الإسباني إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو صيف العام 2017، قد تعرض لكسر في القدم خلال مباراة ضد مرسيليا في الدوري المحلي في 25 شباط/فبراير، وخضع لعملية جراحية في البرازيل في الثالث من آذار/مارس.

ولم يخض نيمار (26 عاماً) أي مباراة منذ ذلك الحين، إلا أنه يأمل في أن يكون جاهزاً لخوض غمار المونديال ضمن تشكيلة المدرب تيتي الذي استدعاه اليها لدى إعلانها مطلع هذا الأسبوع.

وكان طبيب المنتخب البرازيلي البروفسور رودريغو الأسمر الذي أجرى الجراحة، شدّد على أن هدف نيمار بأن يكون "جاهزاً بنسبة مئة بالمئة" للالتحاق بفريق تيتي عندما يبدأ معسكره التدريبي الأخير قبل المونديال" في 21 أيار/مايو، ثم أكد الاثنين أن العظمة المكسورة تحقق "تقدماً ممتازاً".

وأبدى أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عبر حسابه عبر موقع "تويتر"، سعادته بـ "تعافيك يا نيمار، ستساعد في منح البرازيليين الكثير من الفرح خلال كأس العالم هذه".

وتشارك البرازيل الباحثة عن لقبها السادس في كأس العالم، في المجموعة الخامسة التي تضم سويسرا وكوستاريكا وصربيا، وهي تخوض مباراتها الأولى في 17 حزيران/يونيو ضد سويسرا.