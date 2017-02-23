سان جيرمان لحسم الكلاسيكو وموناكو للابتعاد

وقدم سان جيرمان الأسبوع الماضي لوحة كروية رائعة أسقط فيها برشلونة الإسباني برباعية نظيفة في العاصمة باريس، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن فريق المدرب الإسباني أوناي اإيمري ما لبث أن تعادل على أرضه مع تولوز الثامن من دون أهداف في الجولة الماضية من الدوري، فعجز عن تقليص الفارق مع موناكو المتصدر.

وفي ظل أهمية المباراة، منعت شرطة بوش-دو-رون جماهير سان جيرمان من حضور المباراة في ملعب "فيلودروم" على البحر المتوسط "بسبب وجود خطر كبير" يهدد النظام العام.

وهذه ليست أول مرة تمنع جماهير من مشاهدة مباراة في ملعب فيلودروم، ففي أيلول/سبتمبر الماضي حرمت جماهير ليون من القدوم أيضاً بسبب الحساسية بين الفريقين.

وجاء هذا القرار بعد تطبيق النادي الباريسي سياسة استيعابية تجاه المشجعين المتعصبين في النادي. فبرغم معارضة السلطات، لم تسجل عودة بعض الألتراس منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي أي مشاكل.

ويتوقع أن تمتلئ مدرجات الملعب بحضور أكثر 62 ألف متفرج، وهو الكلاسيكو الأول في عهد الأميركي فرانك ماكورت المالك الجديد لمرسيليا.

واستعد مرسيليا سادس الترتيب بفارق 20 نقطة عن الصدارة، بفوزه على رين 2-صفر في المرحلة السابقة، علماً بأن نتائجه متقلبة ففاز 3 مرات وخسر 3 مرات في مبارياته الست الأخيرة.

ويعيش مرسيليا، الفريق الفرنسي الوحيد الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا في 1993، حقبة جديدة وقد تعاقد مع المدير الرياضي السابق لبرشلونة الإسباني أندوني زوبيزاريتا ليلعب دوراً مماثلاً للذي قام به مع الفريق الكتالوني.

وأشاد زوبيزاريتا بمدرب الفريق رودي غارسيا الذي وصل إلى الفريق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي: "ليس سهلاً أن تصل منتصف الموسم، وتتعامل مع التشكيلة الموجودة.. أصبح الفريق أكثر تنظيماً معه ويملك رؤية واضحة في طريقة اللعب".

موناكو الساحر

ويبحث موناكو المتصدر بفارق 3 نقاط عن سان جيرمان ونيس، عن تعويض تعادله الأخير على أرض باستيا 1-1، عندما يحل على غانغان التاسع السبت.

وقدم موناكو نفسه بشكل كبير على الساحة الأوروبية منتصف الأسبوع، عندما تقدم على مضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي 2-1 وكاد يعززه إلى 3-1 لولا إهدار هدافه الكولومبي راداميل فالكاو ركلة جزاء، قبل أن يخسر 3-5 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف لاعبو المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، عن نزعة هجومية رائعة، ذكرت بمباراة سان جيرمان مع برشلونة، إذ أفلت سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا من خسارة مؤكدة لولا تسجيل ثلاثة أهداف في غضون 10 دقائق.

وستكون الفرصة متاحة لنيس في الالتحاق مؤقتاً بموناكو، عندما يستقبل مونبلييه الحادي عشر مساء الجمعة.

وعرف نيس تراجعاً في النتائج بعد بداية موسم صاروخية، إذ خسر 11 نقطة في مبارياته الثماني الأخيرة.

وشهد فوز الفريق الجنوبي الأخير على لوريان 1-صفر طرد مهاجمه الإيطالي المشاكس ماريو بالوتيلي.

كما اصطدم المدرب السويسري لوسيان فافر مع مدرب الحراس ليونيل ليتيزي. وخفف فافر من أهمية المواجهة مع الحارس الدولي السابق: "نحن عائلة... الأمر ليس خطيراً. لا نخوض الحرب هنا".

من جهته، عبر لاعب الوسط المغربي الدولي يونس بلهندة المعار من دينامو كييف الأوكراني عن رغبته بمتابعة مشواره مع نيس: "أنا مرتاح هنا. الإطار جميل. النادي طموح وينمو. الصيف المقبل، سيحصل النادي على مركز تدريبي جديد. هناك كل مقومات النجاح. أعتقد أن المدراء سيناقشون الأمر مع دينامو".

ويبلغ خيار شراء عقد بلهندة، صاحب 3 أهداف وتمريرة حاسمة في 20 مشاركة، 9 ملايين يورو بحسب مصدر قريب من الملف.

وفي باقي المباريات، يلعب الجمعة نانت مع ديجون، والسبت أنجيه مع باستيا، ونانسي مع تولوز، وليل مع بوردو، ورين مع لوريان، والأحد سانت إتيان مع كان، وليون مع ميتز.