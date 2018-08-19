وبعد خسارة سانت اتيان جهود قلب دفاعه الصربي نيفين سوبوتيتش في الدقيقة 18 اثر خشونة ضد نونو دا كوستا من الرأس الاخضر، حاول ستراسبورغ استنزاف ضيفه على غرار ما فعل في المرحلة الاولى عندما هزم مضيفه بوردو 2-صفر بعد طرد لاعب الاخير، البرازيلي "بابلو" ناسيمنتو كاسترو في الدقيقة 13.

ونجح ستراسبورغ الذي انهى الموسم الماضي على حافة الهبوط في المركز الخامس عشر، نسبيا في مسعاه، ومالت الكفة قليلا لصالح فريق المدرب تييري لوري، لكنه انتظر حتى الدقيقة 55 ليتقدم عبر انطوني كونسالفيش.

ولم يستسلم سانت اتيان، سابع ترتيب الموسم الماضي، لمحاولات مضيفه الخطيرة لاسيما في الدقائق الاخيرة، وأدرك التعادل عن طريق السنغالي الشاب مختار غييه (20 عاما) المنضم حديثا الى صفوفه بعد اربع دقائق من نزوله في اول مباراة احترافية بديلا للنروجي اولي سيلنايس (88).

وعلق لوري بعد التعادل قائلا "إنه لأمر مؤسف ألا نبقى بنفس الصرامة حتى الدقيقة 93 (الدقيقة الثالثة الاخيرة من الوقت بدل الضائع). بعض التفاصيل الصغيرة كلفتنا غاليا، لكن هذا يشكل جزءا من الأمور التي يجب أن نعمل عليها وأن نصححها".

وصار رصيد كل من الفريقين اربع نقاط، وتقدم ستراسبورغ الى المركز الخامس، وسانت اتيان الى السابع.

وفي مباراة ثانية، ألحق تولوز الهزيمة الثانية بضيفه بوردو بهدفين للبلجيكي آرون ليا ايزيكا (44) والتوغولي ماتيو دوسيفي (67) مقابل هدف للغيني فرانسوا كامانو (50).

وحقق تولوز فوزه الأول بعد هزيمته الثقيلة برباعية نظيفة أمام مرسيليا الذي يختتم المرحلة في وقت لاحق اليوم في ضيافة نيم، العائد بعد غياب إلى الدرجة الأولى.