سانت إتيان يواصل نزيف النقاط

وكان سانت إتيان البادئ بالتسجيل عبر ريمي كابيلا في الدقيقة الأولى، لكن نيم أدرك التعادل بواسطة الدولي المغربي رشيد عليوي (74).

وهي المباراة الثالثة تواليا التي يفشل فيها سانت إتيان في تحقيق الفوز فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 17 نقطة بفارق الأهداف خلف غريمه ليون الذي يحل ضيفا على انجيه السبت.

ورفع نيم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويلعب السبت أيضا تولوز مع مونبلييه، وليل مع كاين، وموناكو مع ديجون، وأميان مع نانت، وغانغان مع ستراسبورغ. وليون مع انجيه.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات رين مع رينس، وبوردو مع نيس، ومرسيليا مع باريس سان جيرمان.