رين الفرنسي يدرس ضم الجزائري مبولحي

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبولحي قد يلحق بمدربه السابق في منتخب الجزائر كريستيان جوركيف، إلى رين، عقب نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تنطلق يوم السبت المقبل بالجابون.

ويعاني مبولحي البالغ من العمر 30 عاماً هذا الموسم مع ناديه أنطاليا سبور حيث لم يشارك في أي مباراة معه، في حين شارك في 19 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم الماضي.

ويرتبط مبولحي، الحارس الأول لمنتخب الجزائر، بعقد مع أنطاليا سبور من المفترض أن يستمر حتى عام 2018.