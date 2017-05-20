رحيل لاكازيت عن ليون بات مؤكداً

وقال لاكازيت في حديث نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية السبت: "أعتقد أنه الوقت المناسب. أرغب باكتشاف شيء آخر".

وتابع: "صحيح أنني أسجّل الأهداف، لكن أعلم جيّداً أنني غير معروف كثيراً على الصعيد الأوروبي. أريد معرفة ما إذا كان بإمكاني الإجابة على أسئلة الناس، ومواصلة التقدم".

وسجّل لاكازيت (25 عاماً) 33 هدفاً في 43 مباراة خاضها مع ليون هذا الموسم في جميع المسابقات. وهو يسجل 20 هدفاً على الأقل للموسم الرابع على التوالي.

ويخوض لاكازيت مباراته الأخيرة على ملعب ليون اليوم ضد نيس في المرحلة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وأجرى لاكازيت قبل أيام محادثات متقدمة مع نادي أتلتيكو مدريد الذي يضم المهاجمين الفرنسيين أنطوان غرييزمان وكيفن غاميرو.

وتوصل نادي العاصمة الإسبانية إلى اتفاق مع اللاعب الفرنسي، لكنّ عليه رفع المنع المفروض عليه من قبل محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بعدم ضم لاعبين جدد، لإنهاء المفاوضات معه.

وكان رئيس نادي ليون جان ميشال أولاس قال الثلاثاء الماضي أنّ لاكازيت يملك "بطاقة خروج إلى النادي الذي يعشق".

وأوضح: "حتى اللحظة، هناك لاعب وحيد يملك ورقة الخروج وأنتم تعرفونه.. إنّه ألكسندر (لاكازيت) والالتحاق بناد واحد، إنه النادي الذي يعشق" دون أن يذكر اسم هذا النادي.

ساهم تألق لاكازيت مع ليون بانضمامه إلى منتخب فرنسا للمرة الأولى في 2013، وخاض حتى الآن 10 مباريات دولية آخرها في تشرين الأول/أكتوبر 2015.

لكنّ المدرب الحالي لمنتخب فرنسا ديدييه ديشان أعاده إلى التشكيلة التي أعلنها الخميس لخوض ثلاث مباريات في حزيران/يونيو المقبل، ضد الباراغواي وانكلترا ودياً، والسويد في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.