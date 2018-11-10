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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

ديباي يقود ليون للخروج بفوز صعب من أرض غانغان

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بقي أولمبيك ليون متخلفاً بهدف حتى نصف الساعة الأخير على أرض غانغان متذيل الترتيب قبل أن يحقق فوزاً متأخراً 4-2 بفضل لاعبه الهولندي ممفيس ديباي، السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي.

AFP

ورفع ليون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، بفارق 12 نقطة عن باريس سان جيرمان حامل اللقب والمتصدر الذي يختتم المرحلة الأحد على أرض وصيفه في الموسم الماضي موناكو الجريح.

وتقدم غانغان عبر ماركوس تورام، نجل بطل العالم السابق ليليان (21)، لكن ليون انتظر حتى آخر نصف ساعة ليسجل رباعية حملت توقيع لاعب الوسط الشاب حسام عوار (62)، الهولندي ممفيس ديباي الذي سجل هدفين وكان الثاني رائعا من ركلة حرة بعيدة (66 و73)، كما مرر كرتين حاسمتين.

وأضاف الإيفواري ماكسويل كورنيه الهدف الرابع (83)، بعد أن سجل غانغان هدفه الثاني عبر تورام من ركلة جزاء (79).

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