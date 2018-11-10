ديباي يقود ليون للخروج بفوز صعب من أرض غانغان

ورفع ليون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، بفارق 12 نقطة عن باريس سان جيرمان حامل اللقب والمتصدر الذي يختتم المرحلة الأحد على أرض وصيفه في الموسم الماضي موناكو الجريح.

وتقدم غانغان عبر ماركوس تورام، نجل بطل العالم السابق ليليان (21)، لكن ليون انتظر حتى آخر نصف ساعة ليسجل رباعية حملت توقيع لاعب الوسط الشاب حسام عوار (62)، الهولندي ممفيس ديباي الذي سجل هدفين وكان الثاني رائعا من ركلة حرة بعيدة (66 و73)، كما مرر كرتين حاسمتين.

وأضاف الإيفواري ماكسويل كورنيه الهدف الرابع (83)، بعد أن سجل غانغان هدفه الثاني عبر تورام من ركلة جزاء (79).