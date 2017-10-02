جماهير ليل الفرنسي تغادر المستشفى بعد التدافع في مباراة أميان

وقال نادي ليل مساء أمس الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخبار جيدة، جميع جماهير ليل الذين عانوا من إصابات خلال المباراة خرجوا من المستشفى، قلوبنا معهم".

وبذلك، قد تأكد أن المصابين الـ 29، ضحايا الحادث، لا يعانون من إصابات خطيرة.

وألغيت مباراة ليل أمام مضيفه اميان يوم السبت الماضي بعد تدافع العديد من أنصار الفريق الزائر داخل أحد المدرجات مما تسبب في انهيار أحد الحواجز وسقوط العشرات إلى داخل الملعب.

وإنهار الحاجز في الدقيقة 17 من زمن المباراة حيث كان يحتفل المشجعون الزائرون بهدف فريقهم ليل في ستاد دو لا ليكورن.

وسقط العشرات من مشجعي فريق ليل من مسافة حوالى متر ونصف متر على أرض الملعب.

وكان معظم المصابين من الشباب وتم إخلاء الملعب بعد إلغاء المباراة.

وتبدأ لجنة الانضباط بالاتحاد الفرنسي إجراءات التحقيق يوم الخميس المقبل، كما ستتعاون الرابطة مع ممثلي الادعاء في التحقيقات الجنائية

التي تجرى بهذا الشأن.

وألقى المدير العام لنادي ليل، مارك انجلا، باللوم على شروط الأمان بمدرجات ملعب أميان، وقال: جماهيرنا كانت هي ضحايا الأحداث التي وقعت الليلة".

فيما أكد بيرنارد جوانين، رئيس نادي اميان، أن الجماهير الزائرة هي المسؤولة عن الحادث.

وقال: "الشرطة أخبرتنا أن هناك المئات من رابطة الجماهير أولتراس الغاضبة في مدرج جمهور الفريق الزائر، لقد تصرفوا بطريقة فوضوية واندفع خمسمائة فرد منهم إلى هذا الحاجز الذي كان في وضع جيد للغاية".