جائزة أفضل لاعب بين ثلاثي سان جرمان وتوفان

وكان كافاني توج العام الماضي بالجائزة التي سيعلن عن الفائز بها لهذا الموسم في 13 ايار/مايو.

ويبدو نيمار الذي كلف سان جرمان 222 مليون يورو لفك ارتباطه ببرشلونة الإسباني الصيف الماضي، المرشح الأبرز لنيل الجائزة رغم اصابته وغيابه عن القسم الأخير من الموسم الذي توج فيه سان جرمان حتى الان بلقبي الدوري وكأس الرابطة ووصل ايضا الى نهائي الكأس حيث يلتقي ليزيربييه من الدرجة الثالثة في 8 ايار/مايو.

وتم ترشيح مبابي (19 عاما) الذي انتقل الصيف الماضي من موناكو على سبيل الاعارة مع خيار شرائه المحتم الصيف المقبل مقابل 180 مليون يورو، الى جائزة أفضل لاعب شاب ايضا والتي أحرزها الموسم الماضي.

ويتنافس مبابي مع لاعبي ليون تانغي ندومبيليه وحسام عوار ولاعب بوردو البرازيلي مالكولم.