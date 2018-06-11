تعيين باتريك فييرا مدربا لنيس

ونشر النادي الفرنسي بيانا على موقعه الالكتروني جاء فيه "باتريك فييرا المدرب الجديد لنيس"، مشيرا الى ان اللاعب السابق لنادي أرسنال الانكليزي "وقع رسميا عقده".

وبحسب مصدر مقرب من النادي، وقع القائد السابق لمنتخب فرنسا والبالغ من العمر 41 عاما، والذي كان يتولى تدريب فريق نيويورك سيتي الأميركي، عقدا لثلاثة أعوام مع نيس.

وسيعود فييرا الى دوري الدرجة الفرنسية الأولى بعد نحو 23 عاما من رحيله نادي كان الى ميلان الايطالي، ليبدأ مسيرة أوروبية قادته الى أرسنال ويوفنتوس وإنتر ميلان الايطاليين، قبل أن ينهي مسيرته مع مانشستر سيتي الانكليزي عام 2011.

وبدأ فييرا الذي خاض 107 مباريات دولية، مسيرته التدريبية مع فريق الشباب في مانشستر سيتي (دون 19 عاما ثم 21 عاما)، قبل أن يتعاقد مع نيويورك الذي تعود ملكيته لمالك فريق سيتي، أي الشيخ الاماراتي منصور بن زايد آل نهيان.

وبعدما توج 8 مرات بطلا للدوري في ايطاليا وانكلترا، يغادر فييرا منصبه الحالي مع فريقه الاميركي صاحب المركز الثاني في المجموعة الشرقية بعد مباراته الوداعية الاخيرة والتي انتهت بالتعادل أمام المتصدر اتلانتا (1-1) الاسبوع الماضي.

وأوضح نيس في بيانه نقلا عن رئيسه جان-بيار ريفيير، انه اختار فييرا انطلاقه من رغبته في التعاقد مع مدرب يتمتع بـ "القدرة على متابعة اسلوب اللعب الجميل، وتطوير اللاعبين الشبان مع المخاطرة لدفعهم للامام، وعلى بث حالة من الفوز".

أضاف "هذا المدرب يدعى باتريك فييرا (...) أيقونة كرة القدم الفرنسية، بطل العالم (1998) وأوروبا (2000) مع منتخب الزرق، أغرى هذا الاخير (فييرا) صناع القرار في النادي بفضل سجله وحيويته والكاريزما التي يتمتع بها وفلسفته، وهي عناصر تصب ضمن مشروع النادي الاحمر والاسود".

وسيتم تقديم فييرا في مؤتمر صحافي يعقده النادي الاثنين

