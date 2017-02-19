بييلسا يتولى تدريب ليل الفرنسي الموسم المقبل

المدرب الأرجنتنيني البالغ من العمر (61 عاماً) سيبدأ مهمته الصيف المقبل وذلك بعقد يربطه بالنادي الفرنسي لمدة موسمين.

وقال مارك إنجليس، مدير عام النادي "مارسيلو بيلسا هو بلا شك واحد من أكثر المدربين احتراماً وسمعةً في العالم وسيكون قادراً على تحقيق طموحاتنا في النادي".

وكان ليل استعان بخدمات المدرب السابق لنادي مرسيليا فرانك باسي لخلافة باتريك كولو، بحسب ما كشف المالك الجديد للنادي جيرار لوبيز الثلاثاء الماضي.

واحتل ليل المركز السابع عشر عقب نهاية المرحلة 25 من الدوري الفرنسي بفارق نقطة عن منطقة الهبوط للدرجة الثانية بعد خسارته في ثلاث مباريات على التوالي. إلا انه حقق فوزاً السبت على كاين (1-صفر)، ما أتاح له التقدم إلى المركز الرابع عشر في الترتيب.

وكان بييلسا أعلن استقالته من مرسيليا في الثامن من آب/أغسطس 2015 بعد خسارة المباراة الأولى في الموسم قبل الماضي أمام كاين بسبب تضارب الآراء مع إدارة الفريق. وانتقل إلى إيطاليا حيث وقع في السادس من تموز/يوليو عقداً مع لاتسيو لتولي مهمة مدرب فريق العاصمة لكنه لم يصمد في منصبه أكثر من يومين لأنه قرر الرحيل دون اتفاق مع النادي الذي لجأ إلى القضاء متهما إياه بخرق العقد.