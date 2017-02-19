بوردو يواصل مساعيه الموفقة لبلوغ الهدف الأوروبي

ويدين بوردو بفوزه إلى الدولي الغيني فرانسوا كامانو (13) ونيكولا بالوا (43) اللذين سجّلا الهدفين الأوّلين وضمنا له الفوز تقريباً من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ازدادت متاعب غانغان بطرد مدافعه البرتغالي الأصل جوناثان مارتينيز بيريرا بالبطاقة الصفراء الثانية (59)، تمكّن بعدها صاحب الأرض من إضافة الهدف الثالث عبر غايتان لابورد (71).

ورفع بوردو رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع وبات يتخلف بفارق الأهداف عن سانت إتيان الرابع الذي يلعب لاحقاً في ضيافة مونبلييه، وعن أولمبيك مرسيليا الخامس الذي فاز السبت على ضيفه رين 2-صفر.

ويشارك بطل الدوري الفرنسي ووصيفه في دوري أبطال أوروبا مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الثالث الأدوار التمهيدية للمسابقة، في حين يشارك الرابع في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتقام الأحد أيضاً مباريات أولمبيك ليون مع ديجون، وباريس سان جيرمان مع تولوز في ختام المرحلة.