بوردو يعلن إرجاء انتقال ملكيته إلى صندوق استثماري أميركي

وكان من المقرر أن توقع مجموعة "أم 6" الإعلامية الفرنسية المالكة للنادي منذ عام 1999، عقد انتقال الملكية إلى صندوق "جنرال أميركان كابيتال بارتنرز" ("جي إيه سي بي") خلال اجتماع في باريس اليوم، لإتمام صفقة تقدر قيمتها بـ 75 مليون يورو على الأقل (86,6 ملايين دولار).

إلا أن رئيس بوردو ستيفان مارتان أفاد في اتصال مع وكالة فرانس برس أن هذه الخطوة أرجئت "15 يوماً بسبب مشكلة إدارية" لم يحدد تفاصيلها.

ونقلت صحيفة "سود أويست" المحلية أن الخطوة تعود إلى تأخير في توفير التمويل المطلوب للاستحواذ من قبل المستثمرين الجدد، مشيرة إلى أن الأطراف الذين كان من المقرر أن يشاركوا في التوقيع اليوم، أبلغوا بإرجاء الخطوة ليل الإثنين.

وكانت السلطات الفرنسية قد أزالت في 12 تشرين الأول/أكتوبر، آخر عقبة أمام الاستحواذ، بموافقة المجلس البلدي لمدينة بوردو (جنوب غرب فرنسا) بغالبية كبيرة على هذه الخطوة. وأتاحت هذه الموافقة انتقال حقوق استئجار ملعب النادي المملوك من البلدية، من "أم 6" إلى الصندوق الأميركي، والتي تصل إلى 3,7 ملايين يورو سنويا.

ويأتي انتقال ملكية بوردو إلى طرف أميركي، بعد عامين من خطوة مماثلة باستحواذ قطب العقارات فرانك ماكورت على ملكية نادي مرسيليا، في صفقة وصلت قيمتها الى 45 مليون يورو.

ويعد بوردو من أنجح الأندية في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وأحرز لقبه ست مرات في تاريخه، آخرها موسم 2008-2009.