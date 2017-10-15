بوردو يعرقل مسيرة نانت ونيس يتكبد سقوطاً جديداً

في المباراة الأولى على ملعب "ماموت أتلنتيك"، كان نانت البادئ بالتسجيل عبر الدولي البوركينابي ناكولما بريجوس (45+2)، وأدرك البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا التعادل 47.

وكان نانت يمنّي النفس بتحقيق الفوز الخامس على التوالي والسادس في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، من أجل اللحاق بموناكو حامل اللقب إلى المركز الثاني، بيد أنّ بوردو حرمه من ذلك وأرغمه على اقتسام نقاط المباراة.

ورفع نانت رصيده إلى 17 نقطة بفارق الأهداف خلف سانت إتيان الثالث، والذي كان تغلّب على ضيفه ماتز 3-1 السبت.

في المقابل، عزّز بوردو موقعه في المركز السابع برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف خلف ليون ومرسيليا الذي يملك فرصة اللحاق بموناكو إلى المركز الثاني في حال فوزه على ستراسبورغ لاحقاً.

وفي المباراة الثانية على ملعب "لا موسون"، مُني نيس ثالث الموسم الماضي بخسارة جديدة هي الخامسة له هذا الموسم والثانية على التوالي عندما سقط أمام مضيفه مونبيلييه 0-2.

وحسم مونبلييه نتيجة المباراة في شوطها الثاني بتسجيله الهدفين عبر البينيني ستيفان سيسينيون (55) والبلجيكي اسحاق مبينزا (74).

وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها نيس في تحقيق الفوز بعدما كان تعادل مع ضيفه أنجيه 2-2 في المرحلة السابعة، فتجمد رصيده عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز الرابع عشر، بينما استعاد مونبلييه نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين وحقق فوزه الثالث هذا الموسم فرفع رصيده إلى 12 نقطة وارتقى إلى المركز الحادي عشر.

وافتتحت المرحلة الجمعة بفوز ليون على موناكو 3-2، واستكملت السبت بفوز باريس سان جيرمان المتصدر على مضيفه ديجون 2-1، وغانغان على رين 2-صفر، وسانت إتيان على ماتز 3-1، وتولوز مع أميان 1-صفر، وتعادل ليل مع تروا 2-2، وخسارة كان أمام أنجيه 0-2.