ووصل بوييت إلى مقر النادي صباح الجمعة، حيث التقى عددا من مسؤوليه، وغادر قبل موعد انطلاق التمارين الصباحية، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وبعد وقت قصير من مغادرة المدرب، أعلن رئيس النادي ستيفان مارتان في مؤتمر صحافي أن اللقاء مع بوييت عقد "وفق الإجراءات الإدارية"، وأبلغ فيه بأنه "لن يدرب الفريق" في الأسبوع المقبل، تمهيدا لـ "إقالة محتملة".

وأضاف أن الطرفين سيعقدان اجتماعا يوم الجمعة المقبل، وأنه "خلال فترة أسبوع يمكن أن يحصل تواصل، لذا فكل شيء ممكن من الناحية الفنية".

وردا على سؤال عما إذا كان النادي قد بدأ البحث عن مدرب جديد، قال مارتان "في الوقت الراهن، لا نزال في مسار لم ينته بعد. قبل الحديث عن مدرب مستقبلي، علينا انتظار الجمعة المقبل. في الوقت الراهن، لا نتحدث سوى عن إيقاف (عن ممارسة المهام). حتى مساء أمس (الخميس)، لم يكن من المطروح بالنسبة إلينا تغيير المدرب (...) لننتظر الجمعة المقبل".

ويأتي ذلك غداة تأكيد المدرب الذي سبق له الإشراف على أندية مثل برايتون وسندرلاند الإنكليزيين، أنه سيفكر بمستقبله مع بوردو ويبحث مع إدارة النادي في مسألة انتقال مهاجمه لابورد (24 عاما) لنادي مونبلييه.

وقال المدرب في أعقاب مباراة ضد ضيفه ماريوبول الأوكراني ضمن الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (2-1) "لست سعيداً، هذا أسوأ يوم في تاريخ النادي" الذي يدربه منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

وأضاف: "ما قام به النادي اليوم (الخميس) مع غايتان هو إهانة، طلبت من ادارة النادي عدم بيعه قبل أن نتعاقد مع لاعب، إلا أنها لم تتعاقد مع لاعب جديد وسمحت للابورد بالرحيل (...) إهانة بحقي وبحق اللاعبين والمشجعين".

وتابع: "عندما وصلنا إلى الفندق قبيل مباراة اليوم، لم يكن لابورد موجوداً، اتصلنا به لنجد أنّه في مونبلييه، لم يخبرني أحد".

وأشار المدرب الى أنه سيتحدث إلى وكيل أعماله قبل "اتخاذ قرار" بشأن مستقبله، مضيفاً "لا أعرف ما إذا سيكون ذلك بمثابة النهاية بالنسبة إلي" في النادي الفرنسي.