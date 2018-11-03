بوردو يحرم ليون من مواصلة انتفاضته

وعجز ليون بالتالي عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة هوفنهايم الألماني الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الثاني في مجموعته بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الإنكليزي المتصدّر.

وافتتح ليون التسجيل عبر الجزائري الأصل حسام عوار (45)، قبل أن يرد بوردو، ثامن الترتيب مؤقتاً، بهدف الدنماركي أندرياس كورنيليوس (73).

وقال مدرب ليون برونو جينيزيو: "هذا أداء ضعيف على صعيد النتيجة وخصوصاً المضمون، لسنا راضين الليلة سوى بعودة نبيل (فقير)، يصعب إيجاد ما يعجبني"



وتابع: "بالطبع هذا اسوأ اداء منذ فترة طويلة، لم نفعل أيّ شيء مع الكرة أو بدونها، الخروج بالتعادل معجزة، يصعب تفسير ذلك مباشرة بعد المباراة، الأهم الآن أن نستعد لمباراة هوفنهايم".

وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بفوز باريس سان جيرمان حامل اللقب والمتصدر على وصيفه ليل 2-1، بهدفين متأخرين لنجميه كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، ليرفع الفارق مع مطارده إلى 11 نقطة.

وتابع موناكو مشواره الكارثي برغم تعيين نييري هنري بدلاً من المدرب المقال البرتغالي ليوناردو جارديم، فخسر على أرض رانس بهدف ماتيو كافارو (24)، وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد التوغولي أليكسيس روماو (49) لرانس وبيليه من غينيا بيساو (71) لموناكو.



ويملك موناكو 7 نقاط من 12 مباراة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، ولم يفز سوى مرة يتيمة، ولم يحقق هنري أيّ فوز مع موناكو في أربع مباريات (تعادلان وخسارتان) في جميع المسابقات.



وحقق نيس فوزه الثاني توالياً على ضيفه أميان بهدف برينس غوانو (38 خطأ في مرمى فريقه).



وتعادل ستراسبورغ مع ضيفه تولوز 1-1، بهدف الجنوب أفريقي ليبو موتيبا (51) رد عليه الإيفواري ماكس غراديل (72).



وتلقى ديجون هزيمة مذلة على أرضه برباعية نظيفة أمام نيم، وعاد رين بفوز هام من أرض كاين 2-1، بهدفي ادريان هونو (60) والسنغالي اسماعيلا سار (69)، مقابل هدف انزو كريفيلي (90) للخاسر.