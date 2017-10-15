في المباراة الأولى على ملعب "ماموت أتلنتيك"، كان نانت البادئ بالتسجيل عبر الدولي البوركينابي ناكولما بريجوس (45+2)، وأدرك البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا التعادل 47.

وكان نانت يمنّي النفس بتحقيق الفوز الخامس على التوالي والسادس في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، من أجل اللحاق بموناكو حامل اللقب إلى المركز الثاني، بيد أنّ بوردو حرمه من ذلك وأرغمه على اقتسام نقاط المباراة.

ورفع نانت رصيده إلى 17 نقطة بفارق الأهداف خلف سانت إتيان الثالث، والذي كان تغلب على ضيفه ماتز 3-1 السبت، ومرسيليا الذي أهدر فرصة اللحاق بموناكو إلى الوصافة بتعادله مع ستراسبورغ 3-3 على ملعب "لامينو".

وتقدّم مرسيليا مرتين عبر ديميتري باييت (5) ومورغان سانسون (48)، وردّ أصحاب الأرض مرتين بواسطة الإيفواريين جان-اود أهولو (31) وبكاري كونيه (60).

ومنح ديميتري لينار التقدم للمرة الأولى لستراسبورغ في الدقيقة 74، لكنّ الدولي اليوناني كوستاس ميتروغلو أنقذ مرسيليا من الخسارة بإدراكه التعادل في الدقيقة 88.

وهو التعادل الثاني لمرسيليا والأول بعد 3 انتصارات متتالية، فيما حصد ستراسبورغ التعادل الثالث هذا الموسم وبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 5 نقاط.

في المقابل، عزّز بوردو موقعه في المركز السابع برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف خلف ليون وبفارق نقطة عن الثلاثي سانت إتيان ومرسيليا ونانت.

وفي المباراة الثالثة على ملعب "لا موسون"، مُني نيس ثالث الموسم الماضي بخسارة جديدة هي الخامسة له هذا الموسم والثانية على التوالي عندما سقط أمام مضيفه مونبيلييه 0-2.

وحسم مونبلييه نتيجة المباراة في شوطها الثاني بتسجيله الهدفين عبر البينيني ستيفان سيسينيون (55) والبلجيكي اسحاق مبينزا (74).

وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها نيس في تحقيق الفوز بعدما كان تعادل مع ضيفه أنجيه 2-2 في المرحلة السابعة، فتجمد رصيده عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز الرابع عشر، بينما استعاد مونبلييه نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين وحقق فوزه الثالث هذا الموسم فرفع رصيده إلى 12 نقطة وارتقى إلى المركز الحادي عشر.

وافتتحت المرحلة الجمعة بفوز ليون على موناكو 3-2، واستكملت السبت بفوز باريس سان جيرمان المتصدر على مضيفه ديجون 2-1، وغانغان على رين 2-صفر، وسانت إتيان على ماتز 3-1، وتولوز مع أميان 1-صفر، وتعادل ليل مع تروا 2-2، وخسارة كان أمام أنجيه 0-2.