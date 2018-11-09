بطولة فرنسا: ليل ثانيا موقتا بتعادل سلبي مع ستراسبورغ

وصار رصيد ليل 26 نقطة، وتقدم بفارق نقطة واحدة على مونبلييه الذي يملك فرصة الابتعاد نقطتين في حال فوزه السبت على مضيفه أنجيه.

وكان ليل تنازل عن المركز الثاني بخسارته في المرحلة السابقة أمام مضيفه باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب 1-2، وفوز مونبلييه على ضيفه مرسيليا بثلاثية نظيفة.

وانتقل ستراسبورغ للمركز السابع مع 17 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على رينس ونيس اللذين يلعبان السبت على أرض سانت اتيان ونيم على التوالي.

وتقام السبت أيضا مباراتان غانغان وضيفه ليون، وتولوز وضيفه اميان، على أن تستكمل مباريات المرحلة الأحد بين بوردو وكاين، ومرسيليا وديجون، ورين ونانت، والختام مع موناكو وضيفه سان جرمان.

