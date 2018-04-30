بالوتيلي يرغب في العودة إلى إيطاليا

وسجل بالوتيلي 39 هدفاً منذ وصوله إلى فرنسا في انتقال حر في آب/ أغسطس 2016 بعدما فشل في فرض نفسه مع ليفربول الإنكليزي وميلان الإيطالي.

وقال إبن الـ 27 عاماً "أود العودة إلى إيطاليا"، وذلك في تصريحات نقلتها مواقع الكترونية إيطالية.

وأكد المهاجم وجود العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد معه وأن ميلان ليس أحدها، لا فرصة لدي للعودة إلى فريق الروسونيري.

ورداً على سؤال عن فريقه الحالي، قال "نيس؟ أنا شبه واثق من أنني لن أبقى، وإن كنت غير متأكد بشكل تام بعد. الأرجح أنه سيكون موسمي الأخير هنا، على رغم أنه الأفضل لي في فرنسا".

وارتبط اسم المهاجم الإيطالي الذي سجل 15 هدفاً في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعودة إلى إيطاليا أو إنكلترا. وبدأ بالوتيلي مسيرته في فريق لوميتزاني الإيطالي (2005-2006) قبل أن ينتقل إلى انتر ميلان في سن المراهقة حيث كان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي الحالي، يشرف على الفريق وقاده لإحراز ثلاثية تاريخية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا عام 2010.

كما أحرز بالوتيلي لقب الدوري مع انتر قبل أن ينضم إلى فريق مانشستر سيتي الإنكليزي ويحرز معه لقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولم يكن النجاح حليف بالوتيلي بقميصي ليفربول ثم ميلان لينتقل إلى نيس سعياً لإعادة إطلاق مسيرته مجدداً. وارتدى بالوتيلي قميص المنتخب الإيطالي خلال 33 مباراة دولية وسجل 13 هدفاً، ولكنه غاب عن تشكيلة "الأتزوري" منذ نهائيات كأس العالم 2014.