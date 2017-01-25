ايفرا في مرسيليا لمدة 18 شهراً

وقال النادي في موقعه على الأنترنت الاربعاء أنه أتم صفقة انتقال اللاعب لصفوفه بعقد يمتد 18 شهراً.

وأفادت اذاعة "ار ام سي سبور" الفرنسية بأن النادي الايطالي حرر ايفرا من العقد الذي يربطه به حتى نهاية الموسم.

وردا على سؤال حول ايفرا، قال لاعب الوسط المهاجم في مرسيليا ريمي كابيلا في وقت سابق الاربعاء "أعرف ايفرا جيداً من المنتخب الفرنسي. انه لاعب يشد من أواصر المجموعة ويتكلم كثيراً، وبالتالي فان الأمر سيكون جيداً بالنسبة الينا وإلى النادي في حال قدومه".

وكان ايفرا ترك الكرة الفرنسية عام 2006، منتقلاً من موناكو إلى مانشستر يونايتد الانكليزي، ومنه إلى يوفنتوس.

