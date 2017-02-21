انتهاء موسم هداف نيس الحسن بليا

وخضع الحسن بليا (23 عاما) الاثنين لعملية معاينة في المكان الذي استوجب إجراء عملية له في تشرين الأول/اكتوبر 2015.

وأوضح نيس "أن العملية تمت على ما يرام، لكن للأسف لن يستطيع بليا العودة إلى الملاعب هذا الموسم".

وساهم بليا (11 هدفاً) مع الإيطالي ماريو بالوتيلي (9 أهداف) في تصدر نيس البطولة الفرنسية لمراحل عديدة قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث حالياً برصيد 56 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف موناكو المتصدر وبفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان الثاني وحامل اللقب.

