الدوري الفرنسي: هجوم موناكو يضرب مجدداً

وعزز فريق الإمارة صدارته برصيد 71 نقطة من 30 مباراة، بفارق 5 نقاط عن باريس سان جرمان الذي يلعب في وقت لاحق مع ضيفه ليون الرابع في مباراة قمة.

ويملك موناكو أقوى هجوم في البطولات الأوروبية الكبرى، بتسجيله 87 هدفا في 30 مباراة.

وخاض موناكو المباراة منتشيا بتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اذ قلب منتصف الأسبوع تأخره أمام مانشستر سيتي الانكليزي 3-5 ذهابا إلى فوز لافت 3-1، فبات الفريق الفرنسي الوحيد في دور الثمانية بعد اقصاء سان جرمان على يد برشلونة الإسباني.

على ملعب "ميشال دورنانو" وامام نحو 20 الف متفرج، افتتح التسجيل النجم الصاعد بقوة كيليان مبابي (18 عاما) الذي استدعاه اخيرا ديدييه ديشان إلى منتخب فرنسا (13).

وضاعف لاعبو المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم النتيجة مطلع الشوط الثاني عن طريق لاعب الوسط الاختصاصي البرازيلي فابينيو من ركلة جزاء، بعد مجهود من مبابي (49).

واختتم مبابي الثلاثية في نهاية المباراة بكرة رأسية مسجلا هدفه الثاني عشر هذا الموسم في الدوري (81).

ورفع مبابي رصيده الى 11 هدفا في آخر 7 مباريات له أساسيا في مختلف المسابقات.

واراح جارديم لاعبي الوسط برناردو سيلفا وتييمويه باكايوكو، قبل أن يدفع بهما في آخر ربع ساعة.