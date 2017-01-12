الدوري الفرنسي - نيس يبحث عن استعادة توازنه

ويدخل نيس إلى مباراته مع متز الذي يصارع من أجل تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية (يحتل المركز الثامن عشر)، باحثاً عن تعويض تعادله في المرحلة الأخيرة لعام 2016 أمام بوردو (صفر-صفر) وخروجه الأحد من كأس فرنسا على يد مضيفه لوريان (1-2).

وسبق لفريق المدرب السويسري لوسيان فافر أن ودع أيضا مسابقة كأس الرابطة بخسارته في 14 كانون الأول/ديسمبر أمام بوردو 2-3، ما يعني أنه لم يحقق سوى فوز واحد في مبارياته الخمس الأخيرة في كل المسابقات.

وكان الخروج الأحد من كأس فرنسا مؤلماً لنيس، لاسيما أنه كان متقدما حتى الدقائق الـ19 الأخيرة قبل أن يتلقى هدفين في غضون 5 دقائق.

ورفض فافر الحديث عن أن الخسارة أمام لوريان ستزيد الضغط على فريقه في الدوري لأنه "هدفنا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة وأن نتقدم بعض الشيء مع كل مباراة".

ويتصدر نيس ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة وبفارق نقطتين عن موناكو الثاني وخمس عن باريس سان جيرمان الثالث وحامل اللقب، ما يعني أنه مطالب بالفوز على متز الأحد حتى في ظل غياب مهاجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي والمغربي يونس بلهندة.

وطرد بالوتيلي وبلهندة توالياً من المباراة التي أقيمت في 21 كانون الأول/ديسمبر ضد بوردو، فأوقف الأول مباراتين والثاني واحدة.

وقضى بلهندة عقوبته في مباراة الكأس ضد لوريان رغم أنه لم يكن قادراً على المشاركة بسبب الاصابة التي حرمته من السفر مع منتخب بلاده إلى الغابون من أجل خوض كأس الأمم الإفريقية.

أما بالنسبة لبالوتيلي، فغاب عن لقاء لوريان وسيحرم أيضاً من المشاركة ضد متز.

كما يفتقد نيس خدمات لاعب الوسط الإيفواري جان ميشال سيري الذي يشارك مع بلاده في البطولة القارية التي تنطلق السبت.

وعلى "ستاد فيلودروم"، يخوض موناكو اختباراً صعباً ضد مرسيليا الذي انتفض بقيادة مدربه الجديد رودي غارسيا من خلال الفوز بمبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، يضاف إليها انتصاره الأحد في مسابقة الكأس خارج قواعده على تولوز 2-1 بعد التمديد بفضل ثنائية لريمي كابيلا.

وما يزيد من صعوبة رجال المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، أن نادي الإمارة لم يفز في معقل مرسيليا منذ الأول من أيلول/سبتمبر 2013 (2-1).

ويقاتل موناكو على أربع جبهات، لأنه بلغ الدور الـ16 من مسابقة الكأس بفوزه في السادس من الشهر الحالي على أجاكسيو من الدرجة الثانية (2-1)، كما تأهل الثلاثاء إلى نصف نهائي كأس الرابطة على حساب مضيفه سوشو من الدرجة الثانية (بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

وما زال نادي الإمارة في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي مانشستر سيتي الإنكليزي في الدور الثاني (يحل ضيفاً على سيتي ذهاباً في 21 شباط/فبراير ويستقبل لقاء الإياب في 15 أذار/مارس).

وسيكون باريس سان جيرمان، بطل المواسم الأربعة الأخيرة، متربصاً لنيس وموناكو عندما يحل السبت ضيفاً على رين السابع في مباراة صعبة كون الأخير يحتل المركز السابع بفارق الأهداف خلف مرسيليا السادس.

وعلى غرار موناكو، يقاتل نادي العاصمة على أربع جبهات إذ بلغ الأربعاء نصف النهائي كأس الرابطة على حساب متز (2-صفر)، وتخطى دور الـ16 من مسابقة الكأس على حساب باستيا (7-صفر) وسيكون أمام مهمة صعبة للغاية في الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني.

ومن جهته، يحل ليون الذي يحتل المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن سان جيرمان مع مباراة مؤجلة في جعبته، ضيفاً الأحد على كان التاسع عشر قبل الأخير وهو مرشح لتحقيق فوزه الخامس على التوالي في الدوري، والسادس توالياً بالمجمل بعد أن بلغ أيضاً دور الـ16 لمسابقة الكأس بفوزه الكبير في الثامن من الشهر الحالي على مونبلييه.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء ليل وسانت إيتيان، على أن يلعب السبت مونبلييه مع ديجون، وتولوز مع نانت، ولوريان مع غانغان، ونانسي مع باستيا، وأنجيه مع بوردو.