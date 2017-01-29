الدوري الفرنسي: نيس في الصدارة مؤقتاً

وتقدم نيس بهدفين نظيفين في الشوط الأول عبر المهاجم الحسن بليا (11) ولاعب الوسط المدافع الدولي الإيفواري جان سيري (38).

وقلص غانغان الفارق مطلع الشوط الثاني عبر المهاجم جيمي بريان في الدقيقة 63، وضغط بقوة في الدقائق الأخيرة بحثاً عن التعادل بيد أن الدولي الإيطالي المشاكس ماريو بالوتيلي بدد آماله بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 87.

ورفع بالوتيلي رصيده إلى 9 أهداف في المركز السابع على لائحة الهدافين.

ورفع نيس رصيده إلى 49 نقطة ووضع ضغطاً هائلاً على جاره موناكو بعدما بات يتقدم عليه بفارق نقطة واحدة قبل ساعات من مباراة الأخير مع مضيفه باريس سان جيرمان حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة.

وتجمد رصيده غانغان عند 31 نقطة وتراجع إلى المركز السابع.