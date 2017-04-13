الدوري الفرنسي: موناكو لمواصلة نتائجه الإيجابية

ويتصدر موناكو الدوري برصيد 74 نقطة بفارق 3 نقاط أمام مطارده المباشر باريس سان جيرمان حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة وكلاهما يملك مباراة مؤجلة.

ويولي موناكو أهمية كبيرة للدوري المحلي كونه يرغب في الظفر بلقبه للمرّة الثامنة في تاريخه والأولى منذ عام 2000.

ويقدم موناكو بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم موسمًا رائعاً فهو بلغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث اقترب من دور الأربعة بفوزه على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 3-2 الأربعاء ذهابًا.

كما بلغ دور الأربعة لمسابقة كأس فرنسا حيث سيلاقي مضيفه باريس سان جيرمان حامل اللقب في 26 الحالي، علماً بأنه خسر أمام الأخير نهائي مسابقة كأس الرابطة السبت الماضي 1-4 في ليون.

ويدخل نادي الإمارة المباراة أمام ديجون بمعنويات عالية عقب فوزه الثمين على بوروسيا دورتموند في لقاء تأجل من الثلاثاء إثر استهداف حافلة النادي الألماني بثلاثة تفجيرات بعيد مغادرتها الفندق في طريقها إلى الملعب.

ويملك موناكو أقوى خط هجوم في فرنسا (88 هدفاً) وأوروبا (131 هدفاً) بقيادة الكولومبي رداميل فالكاو والواعد كيليان مبابي (18 عامًا) صاحب ثنائية في مرمى دورتموند، وبالتالي لن يجد أي صعوبة في دك شباك ديجون صاحب خامس أضعف دفاع في الدوري (دخل مرماه 50 هدفًا)، وتحقيق الفوز السادس على التوالي والـ24 هذا الموسم ومواصلة مشواره الرائع نحو اللقب ووضع حد لسيطرة فريق العاصمة في الأعوام الأربعة الأخيرة.

وقد يجد موناكو نفسه على المسافة ذاتها مع باريس سان جيرمان الذي يملك فرصة اللحاق به إلى الصدارة كونه يحل ضيفًا على أنجيه الثاني عشر غداً الجمعة في افتتاح المرحلة.

ويأمل باريس سان جيرمان في استغلال المعنويات المهزوزة لدى لاعبي أنجيه بعد خسارتين متتاليتين آخرها على أرضهم أمام موناكو بهدف وحيد، وذلك لتحقيق الفوز السادس على التوالي والثالث والعشرين هذا الموسم.

أحرز باريس سان جيرمان لقب كأس الرابطة مطلع الشهر الحالي بفوز كاسح على موناكو، وحجز بطاقته إلى دور الأربعة لمسابقة كأس فرنسا حيث سيلاقي فريق الإمارة مجدداً، ويحتل المركز الثاني في الدوري، علماً بأنه نال لقب كأس الأبطال مطلع الموسم الحالي.

ولا تختلف القوة الضاربة للفريق الباريسي عن نظيرتها في الإمارة وتحديداً خط الهجوم، فهو بدوره يملك أسلحة فتاكة بشخص الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني متصدر لائحة الهدافين برصيد 29 هدفاً والأرجنتيني أنخل دي ماريا والألماني يوليان دراكسلر والبرازيلي لوكاس.

وكان كافاني سجل ثنائية في المباراة الأخيرة امام غانغان (4-0)، رافعاً رصيده إلى 29 هدفاً حتى الآن في الدوري، وعادل رقمه القياسي من الأهداف في موسم واحد وكان في 2012-2013 مع نابولي.

وسجل كافاني 42 هدفاً حتى الآن في مختلف المسابقات، وبات ثاني أفضل هداف خلف نجم برشلونة الإسباني الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي (43 هدفًا).

ويلعب السبت نيس مع نانسي وغانغان مع تولوز، وميتز مع كان، ومونبلييه مع لوريان، ورين مع ليل.

وتختتم المرحلة الأحد المقبل بلقاءات نانت مع بوردو، وباستيا الأخير مع ليون، ومرسيليا مع سانت إتيان.