الدوري الفرنسي: موناكو لخطوة أخرى ناجحة

ويدخل موناكو مباراته مع مونبلييه الثالث عشر باحثاً، على أقل تقدير، عن الحفاظ على فارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن سان جيرمان بطل المواسم الأربعة الأخيرة، ونيس المتراجع للمركز الثالث.

ويمني موناكو النفس بتأكيد تفوقه على مونبلييه الذي لم يذق طعم الفوز على منافسه في أي من المواجهات التي جمعتهما منذ 1999.

على جميع الجبهات

وينافس فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم على كل الجبهات، إذ وصل إلى نهائي كأس الرابطة المحلية حيث يلتقي سان جيرمان في الأول من نيسان/ابريل المقبل، وبلغ الدور ثمن النهائي من مسابقة الكأس المحلية حيث يلتقي مع مرسيليا في الأول من اذار/مارس.

كما ينافس نادي الامارة قارياً، إذ يخوض اختباراً صعباً في الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الإنكليزي الذي يستقبل لقاء الذهاب في 21 شباط/ فبراير الحالي، قبل ان يحل ضيفا على "ستاد لويس الثاني" في 15 آذار/مارس.

برشلونة يلوح لباريس



ومن جهته، يأمل سان جيرمان الذي خسر نقطتين مهمتين في المرحلة الثانية والعشرين بعد تعادله على أرضه مع موناكو 1-1 بهدف تلقاه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر البرتغالي برناردو سيلفا، أن يتخطى عقبة ليل الثاني عشر لئلا يسمح لفريق الامارة بالابتعاد.

إلا أن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري استعاد توازنه سريعاً بفوزه السبت على ديجون خارج ملعبه 3-1، بينها هدف للأوروغوياني ادينسون كافاني الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين (22 هدفاً).

ومن المؤكد أن الأمور ستكون أصعب على سان جيرمان في الأيام المقبلة لأنه يستضيف برشلونة الإسباني في 14 الشهر الحالي في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري الأبطال قبل ان ينتقل الفريقان إلى "كامب نو" في الثامن من آذار/مارس لخوض لقاء الإياب.

والوضع سيكون أسهل على لاعبي إيمري في مسابقة الكأس إذ يلتقون نيور من الدرجة الثانية في الدور ثمن النهائي في الأول من اذار/مارس.

ومن جهته، يخوض نيس الثالث الذي لم يحقق سوى فوز وحيد في المراحل الخمس الاخيرة ما تسبب بتنازله عن الصدارة، الاختبار الاصعب في هذه المرحلة اذ يستضيف سانت إتيان الخامس.

وبدوره، يلعب ليون الذي خرج هذا الموسم من الدور الأول لدوري الأبطال ويكمل مشواره القاري في "يوروبا ليغ" حيث يلتقي الكمار الهولندي في الدور الثاني، الأربعاء مع ضيفه نانسي، مدركاً أن المشاركة في دوري الأبطال أصبحت شبه مستحيلة كونه يتخلف بفارق 12 نقطة عن المركز الثالث.

وفي المباريات الاخرى، يلعب الثلاثاء كان مع بوردو، على أن يلتقي الأربعاء باستيا مع نانت، ومتز مع ديجون، ولوريان مع تولوز، وانجيه مع رين.