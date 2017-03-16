الدوري الفرنسي: مواجهة ملغومة لسان جيرمان ضد ليون

يتخلف سان جيرمان عن موناكو بفارق 3 نقاط، والفريقان لم يخسرا منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، بيد ان مواجهة الأول مع ليون تأتي بعد خروجه المفاجىء من دوري أبطال أوروبا وفي ظل فترة رائعة لليون.

وخرج سان جيرمان من ثمن نهائي دوري الأبطال لخسارته إياباً أمام برشلونة الاسباني 1-6 في مباراة دراماتيكية، بعد فوزه ذهاباً 4-صفر على ملعبه في باريس.

من جهته، اختبر ليون أسبوعاً رائعاً بعد فوزه على روما الإيطالي 4-2 في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ثم سحقه تولوز برباعية نظيفة في الدوري، بينها هدف رائع بعيد المدى من 46 متراً للهولندي ممفيس ديباي القادم من مانشستر يونايتد الانكليزي.

ونجح ليون في انتصاراته الأربعة الأخيرة في الدوري بتسجيل 4 أهداف على الأقل في مباراة واحدة، وأضافه إلى الانتصارات الثلاثة الكبيرة في يوروبا ليغ على الكمار الهولندي (4-1 و7-1) ثم روما 4-2.

ويتألق في صفوف فريق المدرب برونو جينيزيو الثنائي الهجومي ألكسندر لاكازيت ونبيل فقير.

ورأى البرتغالي بيدرو باوليتا هداف سان جيرمان بين 2003 و2008 عندما كان ليون في عز تألقه: "هذه مقابلة بالغة الأهمية، أمام فريق كبير. عندما كنت لاعباً، كنت أرغب أنا وزملائي دوما بالفوز على ليون. لطالما افتتحنا التسجيل، لكن كنا نخسر في نهاية المطاف".

وتابع باوليتا لموقع سان جيرمان الإلكتروني: "في تلك الحقبة، كانت مباريات صعبة، وليون كان يهيمن على الدوري. آمل أن يتمكن باريس من الفوز أمام هذا الفريق الجميل لليون".

ويملك ليون ثاني أقوى هجوم في الدوري (59 هدفاً) بعد موناكو المتصدر، بيد أنه خسر 10 مرات في مبارياته الـ28 حتى الآن وهو يملك مباراة مؤجلة.

وبحال فوزه على سان جيرمان وفي مباراته المؤجلة، سيقلص ليون الفارق مع سان جيرمان إلى تسع نقاط، لكن الأهم بالنسبة اليه الإبقاء على حظوظه قائمة بالمنافسة على المركز الثالث المؤهل إلى دوري الأبطال والذي يحتله نيس بفارق 13 نقطة عنه راهناً.

ويتوقع أن يعود إلى صفوف سان جيرمان لاعب وسطه الإيطالي تياغو موتا الغائب منذ مباراتين بسبب إصابة في ربلة ساقه، فيما يحوم الشك حول مشاركة الظهير الأيمن البلجيكي توماس مونييه المصاب في كاحله.

-موناكو على غيمته-

ويحل الأحد أيضاً موناكو المتصدر على كاين الخامس عشر، منتشياً بانجاز تأهله الرائع إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقلب رجال المدرب البرتغالي ليوناردو يارديم تأخرهم أمام مانشستر سيتي الانكليزي 3-5 ذهاباً إلى فوز لافت 3-1 الأربعاء، فباتوا الفريق الفرنسي الوحيد في دور الثمانية بعد اقصاء سان جيرمان.

ويملك موناكو أقوى هجوم في البطولات الأوروبية الكبرى، بتسجيله 84 هدفاً في 29 مباراة.

وبعد تعادله مع كاين في مباراته الأخيرة وابتعاده عن سان جيرمان بنقطتين، يحل نيس مفاجأة الموسم على نانت العاشر.

أما مرسيليا الخامس والفائز في آخر مباراتين، فيتوجه شمالاً لمواجهة ليل الرابع عشر والمتجدد.

ويلعب الجمعة ميتز مع باستيا، والسبت بوردو مع مونبلييه، وتولوز مع رين، ونانسي مع لوريان، وأنجيه مع غانغان، والأحد ديجون مع سانت اتيان.