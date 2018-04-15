الدوري الفرنسي: مرسيليا يلحق مجدداً بليون

وانفرد ليون بالمركز الثالث السبت بفوزه السهل على ضيفه اميان 3-صفر، لكن مرسيليا أصبح مجددا على المسافة ذاتها منه لكن في المركز الرابع بفارق الأهداف، وذلك بفضل فلوران توفان الذي سجل هدف الفوز لفريق المدرب رودي غارسيا في الدقيقة 85.

واستهل الفريق المتوسطي الذي بلغ الخميس نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه على ضيفه لايبزيغ الألماني 5-2 (خسر ذهابا صفر-1)، مباراته مع تروا التاسع عشر قبل الأخير بشكل مخيب إذ وجد نفسه متخلفا بعد 37 ثانية فقط بهدف لسامويل غراندسير.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بعدما رد مرسيليا في الدقيقة 11 عبر الكاميروني كلينتون نجي، لكنه عاد وتخلف في الدقيقة 48 بهدف لبنجامان نيفيه، ثم انتظر حتى ربع الساعة الأخير لإدراك التعادل بفضل اليوناني كونستانتينوس ميتروغلو، قبل أن يخطف توفان الفوز في الدقائق الأخيرة.

وفي مباراة أخرى الأحد، سقط مونبلييه الذي يصارع لمقعد مؤهل الى "يوروبا ليغ"، أمام مضيفه بوردو 1-3 في مباراة تقدم خلالها الأخير بثلاثية عبر الدنماركي مارتن برايثوايت (9) والغيني فرنسوا كامانو (49) وسواليهو ميتي (78)، قبل أن يقلص التونسي إلياس صخيري الفارق (88).

وحصل مونبلييه على فرصة تقليص الفارق الى هدف في الوقت بدل الضائع لكن السنغالي سليمان كامارا أضاع له ركلة جزاء (1+90).

وتجمد رصيد مونبلييه عند 46 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة عن كل من رين ونيس الخامس والسادس على التوالي.

