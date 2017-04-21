الدوري الفرنسي: مرسيليا يتعادل مع نانسي "المتواضع"

ويصارع نانسي من أجل تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية فيما يطمح مرسيليا بالمشاركة في "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

ورفع مرسيليا رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس بالتساوي مع بوردو، ونانسي إلى 32 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطة عن لوريان الثامن عشر.

ويتأهل البطل ووصيفه إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا والثالث إلى الدور التمهيدي الثالث، فيما يتأهل الرابع إلى الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويسقط متذيل الترتيب ووصيفه إلى الدرجة الثانية، فيما يخوض الثامن عشر ملحقاً لتجنب الهبوط.