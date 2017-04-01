الدوري الفرنسي: مرسيليا يتعثر على أرضه أمام ديجون

وعجز الفريق الجنوبي عن تقليص الفارق إلى نقطة مع ليون الرابع الذي يحل على رين الأحد ويملك مباراة مؤجلة. ويتأهل رابع وخامس الترتيب في "ليغ 1" الى الدور التمهيدي الثالث من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبتعادل مرسيليا، بات بمقدور بوردو السادس تخطي فريق المدرب رودي غارسيا، عندما يحل على نيس الثالث الأحد أيضاً.

وافتتح ديجون التسجيل بهدف عكسي لغريغوري سرتيتش الذي سجل عن طريق الخطأ في مرمى الحارس المخضرم يوهان بيليه اثر ركلة ركنية (45).

وعادل لاعب مرسيليا الجديد-القديم الدولي ديميتري باييت مطلع الشوط الثاني من ركلة حرة مباشرة (48).

وسجل باييت 5 أهداف من ركلات حرة مباشرة منذ مطلع عام 2016، وذلك في بطولتي إنكلترا وفرنسا، وهو الافضل في البطولات الخمس الكبرى مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.