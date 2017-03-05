الدوري الفرنسي: مرسيليا يصحح مساره بسحق لوريان

وفي مبارياته الثماني الاخيرة، كان الفريق الجنوبي يخسر مرة ثم يفوز بعدها، فرفع رصيده الى 42 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن بوردو الخامس، مستفيدا من تعادل سانت اتيان السابع مع مضيفه باستيا من دون اهداف السبت.

وخاض مرسيليا اللقاء بعد سقوطه الكبير على ارضه في الجولة الماضية امام باريس سان جرمان حامل اللقب 1-5، وخروجه امام موناكو من ثمن نهائي الكأس بعد تمديد الوقت 3-4.

وهذا اول فوز لمرسيليا بعيدا عن قواعده بعد 3 خسارات متتالية.

ومنح قلب الدفاع البرتغالي رولاندو التقدم مبكرا لفريق المدرب رودي غارسيا (6)، قبل ان يعزز ديميتري باييت الفارق بهدف ذكي (19).

وقضى فلوريان توفين على امال المضيف (53)، قبل ان يضيف مورغان سانسون القادم من مونبلييه الرابع (56).

وسجل الكاميروني الدولي بنجامان موكاندجو هدفا شرفيا للوريان في نهاية المباراة وذلك بعد دقائق من نزوله (73).

وعلق غارسيا بعد نهاية المباراة: "قلت للاعبين بعد نهاية المباراة: لم تكن مباراة سهلة، بل ما جعلها سهلة تسجيل هدفين بعد ربع ساعة على البداية (19 دقيقة). بعد ذلك نجحنا في غرز المسمار".

وتابع: "كان يمكننا حسم المباراة من شوطها الاول، لكن ذلك حصل في الثاني... احرزنا 3 نقاط برغم خوض 120 دقيقة خلال الاسبوع في الكاس. انهينا الاسبوع بشكل جيد".

وانتزع ليل السادس عشر التعادل من مضيفه تولوز التاسع 1-1. افتتح تولوز التسجيل عبر كريستوفر جوليان (30)، وعادل الجزائري ياسين بنزية (80).

واهدر الدنماركي مارتن برايثوايت فرصة اقتناص الفوز باهدار ركلة جزاء لتولوز في الدقيقة 85 صدها الحارس النيجيري فنسانت انياما.

وسيكون موناكو قادرا على استعادة الصدارة في ختام المرحلة في وقت لاحق عندما يستقبل نانت.