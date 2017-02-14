الدوري الفرنسي: ليل يستعين بمدرب سابق لمرسيليا

وقال اللوكسومبوغي-الإسباني لوبيز "فرانك باسي سيخلف باترك كولو في إطار خطة عمل أوسع".

ويحتل ليل المركز السابع عشر في الدوري بفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط للدرجة الثانية بعد خسارته في المراحل الثلاث الأخيرة.

واشترى لوبيز، رجل الأعمال والمستثمر الكبير في قطاع التكنولوجيا ومالك فريق لوتوس في بطولة العالم للفورمولا واحد، 95 بالمئة من أسهم ليل قبل أسبوعين.

ويأمل باسي (50 عاماً) أن يصمد مع ليل أكثر مما كانت حاله مع مرسيليا الذي تخلى عنه في 19 تشرين الأول/اكتوبر بعد أقل من عام على تسلمه مهمة الإشراف على الفريق المتوسطي.

وسيحل باسي بدلاً من كولو الذي عين في تشرين الثاني/نوفمبر مدرباً مؤقتاً خلفا لفريديرك أنطونيتي بعد تراجع الفريق حتى المركز التاسع عشر.

وكانت تجربة كولو (55 عاماً) مع ليل مكلفة لأنه لا يحمل شهادة تدريبية من دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ما اضطر النادي لدفع غرامة قدرها 25 ألف يورو عن كل مباراة أشرف فيها على الفريق.