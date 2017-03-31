الدوري الفرنسي: غانغان يبقى في دائرة الصراع على المشاركة القارية

ويدين غانغان باستعادته توازنه وتعويض هزيمته في المرحلة السابقة أمام انجيه (صفر-3)، إلى سلون بريفا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 59 من المباراة التي أكملها نانسي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد المدافع السنغالي مودو ديانييه.

ورفع غانغان رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن مؤقتا، بفارق 5 نقاط عن المركز الخامس المؤهل إلى "يوروبا ليغ" والذي يحتله مرسيليا، فيما تجمد رصيد نانسي عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر بعد تلقيه هزيمته السابعة عشرة.

وتبدو بطاقتا "يوروبا ليغ" أقرب إلى الرباعي ليون (50 نقطة مع مباراة مؤجلة) ومرسيليا (46) وبوردو (46) وسانت اتيان (44)، منه إلى غانغان.