الدوري الفرنسي: غاسيه يعلن رحيله عن مونبلييه

ولن يمدد غاسيه (63 عاماً) عقده مع النادي، علماً بأنه حل بدلاً من فرديريك هانتز المقال من منصبه في نهاية كانون الثاني/يناير.

وقال غاسيه في مؤتمر صحافي: "عقدت صفقة مع عائلة نيكولان (التي تدير مونبلييه) لإنقاذ النادي، ستنتهي مهمتي بعد مباراتين"، مؤكداً أنّه تواجد معه الفريق "من أجل مد يد المساعدة".

وحمل غاسيه ألوان مونبلييه لاعباً بين 1975 و1985 ثم مدرباً مساعداً حتى 1998 قبل أن يشرف عليه مرة أولى في 1998 - 1999.

وسيخلد غاسيه الذي تولى مهمته بعد وفاة زوجته، إلى الراحة قبل اختيار وجهته التالية، قائلاً: "اريد أن أرتاح لأن كرة القدم زادت من إرهاقي".

وضمن مونبلييه، آخر فريق يحرز لقب الدوري في 2012 قبل هيمنة باريس سان جرمان، البقاء منطقياً في الدرجة الأولى إذ يحتل المركز الخامس عشر قبل مرحلتين على نهاية الدوري، بفارق 6 نقاط عن ديجون الثامن عشر آخر المهددين بالهبوط إلى الدرجة الثانية.