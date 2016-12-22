الدوري الفرنسي: دراكسلر يقترب من باريس سان جيرمان

وتردد اسم لاعب الوسط الهجومي كأبرز التعاقدات التي سيبرمها نادي العاصمة الفرنسية في فترة الانتقالات الشتوية (كانون الثاني/يناير)، خصوصاً أنه يسعى لتدعيم صفوفه بعد معاناته في القسم الأول من الموسم.

ويحتل النادي المركز الثالث في الدوري، برصيد 39 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف نيس المتصدر ومفاجأة الموسم، وثلاث نقاط خلف موناكو الثاني.

وفي حال اتمام الصفقة، يتوقع أن يدخل دراكسلر المتوج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014، في منافسة على مركزه مع لوكاس وانخل دي ماريا وحاتم بن عرفة.