الدوري الفرنسي: تعادل ليل وسانت اتيان

تعادل ليل مع ضيفه سانت اتيان 1-1 اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان سانت اتيان البادىء بالتسجيل عبر رومان هاموما في الدقيقة 17، وادرك ليل التعادل بواسطة نيكولا دو بريفي في الدقيقة 71.

ورفع ليل رصيده الى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، وسانت اتيان الى 27 نقطة في المركز الثامن.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات رين مع باريس سان جرمان، ومونبلييه مع ديجون، وتولوز مع نانت، ولوريان مع غانغان، ونانسي مع باستيا، وانجيه مع بوردو، على ان تختتم بعد غد الاحد بلقاءات نيس مع متز، وكاين مع ليون، ومرسيليا مع موناكو.