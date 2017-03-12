الدوري الفرنسي: ترسانة ليون الهجومية تضرب تولوز برباعية نظيفة

وهو الانتصار الرابع توالياً لليون في الدوري بأربعة أهداف أو أكثر، وأضافه الى الانتصارات الثلاثة الكبيرة في مسابقة "يوروبا ليغ" على الكمار الهولندي (4-1 و7-1) وروما الإيطالي (4-2) الذي سيتواجه مجدداً مع فريق المدرب برونو جينيزيو الخميس المقبل في إياب الدور ثمن النهائي في العاصمة الإيطالية.

ويدين ليون الذي تنتظره مواجهة صعبة الأحد المقبل بضيافة باريس سان جيرمان، بفوزه السادس عشر وبتعزيزه لمركزه الرابع برصيد 50 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مرسيليا الخامس، إلى الوافد الجديد ديباي الذي واصل تألقه بتسجيله ثنائية (53 و82) رفع بها رصيده إلى 5 أهداف في الدوري منذ انتقاله من مانشستر يونايتد الإنكليزي في أوائل العام.

وسيبقى الهدف الثاني لديباي عالقاً في الأذهان لفترة طويلة لأنه سدد الكرة من منتصف الملعب تقريباً، مستغلاً تقدم الحارس عن مرماه.

إلا أن المباراة التي غاب عنها الهداف ألكسندر لاكازيت لنيل قسط من الراحلة، كانت محسومة من حيث النتيجة بفضل الهدفين الأولين اللذين سجلهما كريستوف جاليه (36) وماكسويل كورنيه (47).

وفرط ميتز الذي يصارع لتجنب العودة إلى الدرجة الثانية، بفرصة تحقيق فوزه الأول في معقل مضيفه سانت إتيان منذ 1995 واكتفى بالتعادل 2-2.

وبدا ميتز في طريقه لتحقيق فوزه الأول في المراحل الخمس الأخيرة والتاسع هذا الموسم بعدما تقدم على مضيفه سانت إتيان حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، قبل أن تهتز شباكه برأسية القائد لويك بيران الذي جنب فريقه السقوط أمام ضيفه للمرة الأولى في معقله منذ 15 نسيان/أبريل 1995 (صفر-1 في الدوري).

وضرب ميتز بقوة منذ البداية وافتتح التسجيل بعد أقل من دقيقة من بداية المباراة بفضل تسديدة صاروخية بعيدة للسنغالي إسماعيلا سار.

وحافظ الضيوف على تقدمهم حتى الدقيقة 53 عندما أدرك السلوفيني روبرت بيريتش التعادل لأصحاب الأرض الذين تخلفوا مجددا في الدقيقة 67 بهدف من سيمون فاليت قبل أن ينقذهم القائد بيران في الوقت القاتل، مجنباً فريقه الهزيمة.

ويبدو أن سانت اتيان بدأ يخسر الصراع على المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، وهي المسابقة التي ودعها هذا الموسم من الدور الثاني على يد مانشستر يونايتد الإنكليزي، إذ بات متخلفاً بفارق 4 نقاط عن هذا المركز الذي يحتله مرسيليا، الفائز الجمعة على أنجيه (3-صفر).

في المقابل، لا يزال متز في قلب الصراع على تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية لأنه يحتل المركز السادس عشر بفارق نقطتين فقط عن منطقة الخطر.