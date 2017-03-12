الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يعود من أرض لوريان بفوز مستحق

ويدين الفريق الباريسي بفوزه لكل من بنيامين جينوت الذي سجل خطأ في مرماه (28) وكريستوفر نكونكو (52) فيما سجل مايكل سياني هدف لوريان الوحيد في الدقيقة 68.

وافتتح سان جيرمان التسجيل بالنيران الصديقة بعدما حاول بنيامين جينوت اعتراض كرة سددها هداف البطولة الأوروغوياني إدينسون كافاني (27 هدفا) فتحولت إلى شباك فريقه (28).

وفي الشوط الثاني، أضاف الشاب كريستوفر نكونكو (19 عاماً) الهدف الثاني لسان جيرمان (52) قبل أن يقلص سياني الفارق (68).

ورفع سان جيرمان بطل المواسم الأربعة السابقة رصيده إلى 65 نقطة وتقدم على نيس بفارق نقطتين مستفيداً من تعادل الأخير مع ضيفه كان 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة، وعاد على بعد 3 نقاط من موناكو المتصدر الذي تغلب السبت على ضيفه بوردو 2-1.