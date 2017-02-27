الدوري الفرنسي: البرتغالي ألميدا يدرب باستيا

ولم يستطع تشيكولوني، اللاعب السابق والمدرب عدة مرات لباستيا، مقاومة ضغوط النتائج المخيبة وآخرها سقوطه أمام أنجيه 0-3 مع بطاقة حمراء رابعة في آخر خمس مباريات لقائده يانيك كاهوزاك.

واستدعي تشيكولوني قبل 13 شهراً على وجه السرعة لخلافة غيسلان برانتان وإنقاذ النادي من الهبوط، وقد نجح في تحقيق الهدف الموضوع له، لكنه لم يستطع الاستمرار بنفس الوتيرة.

ويقبع باستيا حالياً في منطقة الهبوط والمركز التاسع عشر حيث لم يستطع تحقيق أكثر من خمسة انتصارات في 26 مباراة (23 نقطة، وله مباراة مؤجلة ضد نانت ستقام الأربعاء).

من جانبه، أُقيل ألميدا (47 عاماً) من منصبه كمدرب لفريق ريد ستار (درجة ثانية) في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقد أشرف على منتخب سوريا الأولمبي (2010-2012).

وعمل ألميدا بعد ذلك مساعداً لمواطنه مانويل غيسوالدو فيريرا في أندية باناثينايكوس اليوناني وسبورتينغ لشبونة وسبورتينغ براغا البرتغاليين والزمالك المصري (من 2012 الى 2015) قبل أن يتولى المهمة في ريد ستار.