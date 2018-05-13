الخليفي: نيمار باق في باريس سان جيرمان بنسبة 2000%

وانضم نيمار (26 عاماً) إلى سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، ما جعل منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم. إلا أن النجم الدولي الذي يغيب عن صفوف الفريق منذ أواخر شباط/فبراير الماضي بسبب كسر في مشط القدم اليمنى، يشكل منذ أسابيع محور تقارير صحافية تتحدث عن رحيله في الموسم المقبل عن النادي االباريسي، إلى وجهة يرجح أن تكون نادي ريال مدريد الإسباني.



وشدد الخليفي في تصريحات ليل السبت عقب المباراة الأخيرة لسان جيرمان في الدوري الفرنسي هذا الموسم على ملعبه (خسر أمام رين 0-2)، على أن نيمار لن يرحل.



ورداً على سؤال عما إذا كان نيمار سيكون في صفوف نادي العاصمة في الموسم المقبل، قال الخليفي "أنا واثق بنسبة 2000 بالمئة من أنه سيبقى".



أضاف "وسائل الإعلام الإسبانية تتحدث دائما (عن رحيله) منذ تشرين الأول/اكتوبر. لا أرد على الشائعات، ليس لدي الوقت لذلك. إلا أنني واثق من إنه سيكون لاعباً في صفوف باريس سان جيرمان".

ورداً على سؤال عن سبب عدم تأكيد اللاعب نفسه هذا الأمر بشكل علني، رد الخليفي "سبق له أن قال ذلك. لن يقوم بالأمر نفسه في كل مرة، الرد على كل الشائعات في وسائل الإعلام... لن يكون ذلك أمراً احترافياً".

وتوجه بالقول للصحافيين الحاضرين في ملعب بارك دي برانس، أن الشائعات مصدرها "وسائل الاعلام الإسبانية وهي ضد الأندية الفرنسية. أنتم (أي وسائل الإعلام الفرنسية)، أنتم تقفون مع من؟ بطبيعة الحال، يجب أن تكونوا إلى جانب الأندية الفرنسية، إلى جانب كل الأندية الفرنسية".

