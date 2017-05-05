التعادل يحسم مواجهة سانت إتيان وبوردو

ورفع بوردو رصيده إلى 57 نقطة بفارق 3 نقاط خلف ليون الذي منحته لجنة الانضباط في رابطة الدوري نقاط الفوز على باستيا بسبب أعمال شغب.

على ملعب "جوفروا غيشار" وأمام 27 ألف متفرج، سجل لبوردو الجزائري الشاب ادم وناس (42 من ركلة جزاء) وغايتان لابورد (50)، ولسانت اتيان السلوفيني روبرت بيريتش (45) وفنسان باجو (65).

وأكمل بوردو اللحظات الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد نيكولا بالوا.