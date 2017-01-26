التحقيق مع مشجع بداعي توجيه إهانات عنصرية لبالوتيللي

واعترف الشخص المتهم بارتكاب الإشارات العنصرية ضد اللاعب الإيطالي أثناء التحقيق معه من قبل إدارة نادي باستيا، وأنّه قام بتقليد صرخات القرد، في كل مرة كان يقترب فيها بالوتيللي من المدرجات.

من جانبها، فتحت النيابة العامة في فرنسا تحقيقاً مع الشخص المذكور، بعد اتهامه بارتكاب جريمة "الكراهية العنصرية"، حسب ما أفادت صحيفة "كورس

ماتين" الفرنسية.

وأعرب بالوتيللي المولود لأب غاني في مدينة صقلية الإيطالية، عن استيائه من الواقعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه فتح تحقيقات أيضاً حول الواقعة.