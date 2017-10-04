التحقيقات الخاصة بحادث مدرج أميان قد تطول

وقال كويلوت في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لجنة الانضباط ستفتح تحقيقاً غداً الخميس، وسيستغرق الوقت اللازم، أسبوعين أو ثلاثة إذا كان هذا ضرورياً من أجل استجواب الأطراف المعنية ومسؤولي الناديين".

وعلى ضوء هذه التحقيقات بالإضافة إلى تحقيقات الجهات القضائية في فرنسا سيتقرر ما إذا كان ضرورياً إغلاق المدرج المذكور والذي يتبع ملعب نادي أميان.

وأُلغيت مباراة ليل أمام أميان يوم السبت الماضي بعد أن تسبب اندفاع بعض جماهير الفريق الزائر (ليل) في وقوع حاجز أحد المدرجات وسقوط العشرات من أنصار ليل إلى داخل الملعب، مما أسفر عن جرح 29 شخصاً.

ويتعين على لجنة الانضباط بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم أيضا أن تقوم باتخاذ قرار بشأن المباراة، فقد أشارت صحيفة "ليكيب" إلى أن الرابطة قد تعلن خسارة أحد الفريقين إذا تبينت على سبيل المثال أن نادي أميان لم يلتزم بواجباته في هذا الشأن، ولكنها في الوقت نفسه تتوقع إعادة المباراة، التي كان ليل متقدماً فيها بهدف نظيف.

وكشف كويلوت أنه إذا لم تنته التحقيقات قبل المباراة القادمة لأميان على ملعبه في 21 تشرين الثاني/أكتوبر الجاري أمام بوردو، فإن اللقاء قد يلعب على ملعب المنافس أو في ملعب محايد.

