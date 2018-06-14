البرتغالي كاردوسو مدرباً لنانت

وأورد النادي الفرنسي عبر حسابه على "تويتر"، "ميغيل كاردوسو (46 عاماً) هو المدرب الجديد لنانت للموسمين المقبلين".

من جهته كتب المدرب الذي سبق له أن أشرف على نادي ريو آفي البرتغالي "فخور بالانضمام إلى نانت، النادي صاحب السجل الغني والهوية العريقة ومع مشجعين، مثلي، شغوفين بكرة القدم".

ويخلف كاردوسو المدرب رانييري الذي غادر النادي الفرنسي بعد عام واحد فقط من التعاون بينهما، ما يشرع الباب أمام المدرب الرقم 13 على مقاعد تدريب نانت منذ وصول فالديمار كيتا إلى سدة الرئاسة عام 2007.

وراهن نانت على رانييري بعد وصوله إلى النادي الصيف الماضي إثر تحقيقه انجاز الفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز مع المتواضع ليستر سيتي عام 2016، لاعادته إلى الساحة الأوروبية. ولكن بعد جزء أول واعد في الدوري الفرنسي، لم يتمكن المدرب الإيطالي من الحفاظ على مستوى أداء فريقه الذي أنهى الموسم تاسعاً وفشل في حجز بطاقته لمسابقة قارية.

ويولي كاردوسو، مساعد المدرب السابق في فريقي سبورتنغ لشبونة البرتغالي (2011-2012) وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني (2012-2013)، الاهتمام للمواهب الشابة، بخلاف رانييري الذي واجه انتقادات من رئيسه كيتا بشأن قلة ثقته باللاعبين الشبان الصاعدين من مركز التدريب.